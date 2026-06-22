Les cas de lucilie bouchère continuent d’augmenter aux États-Unis

Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a annoncé la découverte de trois nouveaux cas de myiase cutanée causée par la lucilie bouchère du Nouveau Monde, portant à 15 le nombre total d’animaux infectés recensés aux États-Unis.

Les nouveaux cas concernent un agneau dans le comté de Crockett ainsi que deux veaux dans le comté d’Edwards, au Texas. Cette progression intervient moins de trois semaines après la confirmation de la première infestation domestique du parasite sur le territoire américain depuis près de soixante ans.

La lucilie bouchère est une mouche parasite particulièrement redoutée dans le secteur agricole. Ses larves pénètrent dans les tissus vivants des animaux à sang chaud, où elles se nourrissent de chair vivante, provoquant des blessures graves pouvant entraîner la mort de l’animal si aucun traitement n’est administré rapidement. Le parasite peut toucher le bétail, les animaux domestiques, la faune sauvage et, dans de rares cas, l’être humain.

Face à cette menace, l’USDA poursuit une vaste campagne d’éradication. La principale stratégie consiste à relâcher des dizaines de millions de mouches stériles afin d’interrompre le cycle de reproduction du parasite et limiter sa propagation dans les zones touchées.

Depuis plusieurs mois, les éleveurs texans se préparent à l’arrivée de ce ravageur, qui progresse vers le nord depuis le Mexique. Les spécialistes estiment qu’une propagation à grande échelle pourrait provoquer jusqu’à 1,8 milliard de dollars de pertes économiques au Texas, tout en ayant un impact important sur les populations animales sauvages.

Les autorités sanitaires et agricoles américaines surveillent désormais étroitement l’évolution de la situation afin d’empêcher l’installation durable de ce parasite sur le territoire national.