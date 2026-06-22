Le directeur intérimaire du renseignement américain envisagerait une vaste réduction des effectifs

Le directeur par intérim du renseignement national américain, Bill Pulte, chercherait à supprimer des centaines de postes au sein du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI), selon des informations rapportées par CNN.

D’après des sources citées par la chaîne américaine, Pulte se serait présenté au siège de l’agence un jour plus tôt que prévu afin d’obtenir une liste complète des employés et d’évaluer quels postes pourraient être supprimés.

Cette initiative suscite déjà des critiques au sein de l’opposition. Jim Himes, principal représentant démocrate de la commission du renseignement de la Chambre, a estimé que ces informations renforçaient les inquiétudes concernant la nomination de Pulte à un poste pour lequel il ne possède aucune expérience reconnue en matière de sécurité nationale.

Le président Donald Trump avait désigné Bill Pulte au début du mois pour assurer l’intérim à la tête de la communauté du renseignement américain. Ancien responsable du secteur du logement fédéral et proche allié politique de Trump, il a remplacé Tulsi Gabbard, qui a quitté ses fonctions le mois dernier.

Face aux critiques, Trump a ensuite proposé Jay Clayton comme candidat permanent au poste. Toutefois, le processus de confirmation a été retardé, laissant planer une incertitude sur la direction future du renseignement américain.

L’ODNI joue un rôle central dans l’appareil de sécurité nationale des États-Unis. L’organisme coordonne les activités de 18 agences de renseignement, dont la Central Intelligence Agency et la National Security Agency.

Selon Reuters, des responsables de l’agence avaient déjà prévenu leurs équipes plus tôt ce mois-ci que d’importantes réductions d’effectifs étaient envisagées dans le cadre d’une réorganisation souhaitée par l’administration Trump.

Si ces licenciements sont confirmés, ils pourraient constituer l’une des plus importantes restructurations de la communauté du renseignement américaine depuis plusieurs années, à un moment où les États-Unis font face à de multiples crises internationales et à des tensions géopolitiques croissantes.