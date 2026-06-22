Les enfants ultramarins exposés aux risques climatiques multiples, alerte l’UNICEF

Un rapport de l’UNICEF publié le 16 juin révèle qu’un enfant sur deux dans le monde subit plusieurs menaces climatiques. Les territoires d’Outre-mer sont en première ligne.

L’agence onusienne UNICEF a publié mardi 16 juin un rapport alarmant sur l’exposition des enfants aux risques climatiques. Le document révèle que près d’un enfant sur deux dans le monde, soit environ 1,1 milliard d’enfants, subit désormais au moins trois menaces climatiques simultanées. Ces dangers pèsent directement sur leur santé, leur scolarité et leurs conditions de vie. Parmi les territoires les plus vulnérables identifiés, les Outre-mer français figurent en première ligne de cette crise mondiale.

Les Antilles en alerte rouge

Le rapport s’appuie sur une cartographie détaillée de huit risques majeurs : sécheresses, chaleurs extrêmes, vagues de chaleur, incendies, inondations fluviales et côtières, tempêtes et autres aléas climatiques. Pour les Antilles et l’ensemble des territoires ultramarins, l’alerte est particulièrement vive. La quasi-totalité des enfants de ces régions sont confrontés à au moins un danger climatique, une situation qui transforme déjà leur quotidien et menace leur développement.

Le changement climatique n’est plus une hypothèse pour les décennies futures. Ses effets sont visibles et modifient profondément la vie de millions d’enfants à travers la planète. L’UNICEF insiste sur l’urgence d’agir pour protéger cette génération particulièrement exposée, dont l’avenir se joue aujourd’hui face à la montée des périls environnementaux.