MONDE Accidents et catastrophes

Mégafeux : neuf incendies sur dix démarrent par la main de l’homme

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Mégafeux : neuf incendies sur dix démarrent par la main de l'homme
Mégafeux : neuf incendies sur dix démarrent par la main de l'homme

Marc-André Selosse, microbiologiste et professeur au Musée National d’Histoire Naturelle, intervient ce vendredi sur France 24 pour aborder la question des mégafeux. Ces incendies de grande ampleur mobilisent chaque été des moyens considérables et ravagent des milliers d’hectares. Le spécialiste insiste sur un constat accablant : neuf feux sur dix trouvent leur origine dans une activité humaine, volontaire ou accidentelle.

La responsabilité humaine écrasante

Les chiffres confirment que la nature seule déclenche rarement ces catastrophes. Mégots mal éteints, barbecues sauvages, travaux agricoles ou forestiers, lignes électriques défaillantes : les causes se multiplient. Cette proportion écrasante de responsabilité humaine impose une réflexion collective sur les comportements à risque, surtout pendant les périodes de sécheresse.

L’intervention du chercheur vise à sensibiliser le grand public face à un phénomène qui s’intensifie avec le changement climatique. La prévention reste le levier principal pour limiter les départs de feu, bien avant les moyens de lutte aérienne ou terrestre. Les autorités martèlent chaque saison les consignes de vigilance, sans toujours parvenir à inverser la tendance.

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