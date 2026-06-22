Moscou repousse une importante attaque de drones, les aéroports brièvement fermés

Les autorités russes ont annoncé avoir intercepté près de 60 drones qui se dirigeaient vers Moscou dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant une perturbation temporaire du trafic aérien dans la capitale.

Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, les systèmes de défense aérienne ont détruit les appareils avant qu’ils n’atteignent leurs cibles. Les services d’urgence ont été déployés sur les différents sites concernés afin d’évaluer la situation et de sécuriser les zones touchées.

Face à cette menace, les principaux aéroports desservant la capitale russe, notamment Sheremetievo, Domodedovo, Vnoukovo et Joukovski, ont suspendu temporairement leurs opérations. Les restrictions ont toutefois été levées quelques heures plus tard et les vols ont repris normalement.

Cette nouvelle attaque intervient quelques jours seulement après une frappe de drones visant la principale raffinerie de pétrole de Moscou. Lors de cette précédente opération, les défenses russes avaient affirmé avoir abattu près de 200 drones, l’une des plus importantes attaques aériennes menées contre la capitale depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Depuis plusieurs mois, les attaques de drones se multiplient de part et d’autre du front. L’Ukraine cherche notamment à frapper des infrastructures stratégiques situées loin des lignes de combat, tandis que la Russie renforce continuellement ses dispositifs de défense autour de Moscou et de ses installations sensibles.

Les autorités russes n’ont signalé dans l’immédiat ni victimes ni dégâts majeurs liés à cette nouvelle vague de drones. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte des incidents et leurs éventuelles conséquences sur les infrastructures locales.