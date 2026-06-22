Colombie : le candidat de droite Abelardo De La Espriella remporte une présidentielle extrêmement serrée

Le candidat de droite Abelardo De La Espriella a remporté l’élection présidentielle colombienne à l’issue d’un scrutin particulièrement disputé, selon les premiers résultats officiels. Les électeurs ont accordé leur confiance à celui qui a fait campagne sur le renforcement de la sécurité, la lutte contre la criminalité et la relance de l’économie.

D’après le décompte du registre national portant sur la quasi-totalité des bulletins, De La Espriella a obtenu 49,66 % des voix. Son adversaire, le sénateur de gauche Ivan Cepeda, recueillait 48,70 % des suffrages, accusant un retard d’environ 250 000 voix au second tour de l’élection présidentielle.

Malgré cet écart relativement faible, les résultats provisoires placent le candidat conservateur en position de vainqueur. Ivan Cepeda a toutefois appelé ses partisans à attendre la validation définitive du scrutin avant de tirer des conclusions définitives.

Cette élection marque un tournant politique pour la Colombie. Durant la campagne, Cepeda avait défendu la poursuite des principales politiques du président sortant Gustavo Petro, notamment les programmes sociaux destinés aux populations les plus modestes, les réformes du travail soutenues par les syndicats, le gel de nouveaux projets pétroliers ainsi que la poursuite des négociations de paix avec les groupes armés.

À l’inverse, De La Espriella a attribué les difficultés économiques et sécuritaires du pays à la politique menée sous la présidence Petro. Il a notamment dénoncé l’expansion des groupes armés et promis de mettre un terme aux négociations avec les organisations rebelles et criminelles.

Le président élu s’est également engagé à soutenir davantage les secteurs pétrolier et gazier, à réduire les impôts et à diminuer la taille de l’État jusqu’à 40 %. Dans le même temps, il a assuré vouloir conserver certaines mesures sociales populaires, notamment la hausse de 23 % du salaire minimum mise en place sous Gustavo Petro.

Le futur chef de l’État prendra ses fonctions dans un contexte délicat. La Colombie fait face à une dette publique élevée, à des défis sécuritaires persistants et à un Congrès profondément divisé, ce qui pourrait compliquer l’adoption des réformes promises pendant la campagne.

Cette victoire, obtenue de justesse, ouvre ainsi une nouvelle période politique pour la Colombie, où les questions de sécurité, de croissance économique et de gouvernance devraient dominer l’agenda du prochain gouvernement.