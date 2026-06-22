Noyades : un sixième adolescent meurt en quelques jours, l’inquiétude grandit avec la canicule

Un adolescent de 16 ans a perdu la vie dimanche soir après s’être noyé dans le Clain, à Poitiers. Le drame s’est produit peu après 20 heures alors que le jeune se baignait dans la rivière. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas pu être réanimé. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer.

Ce décès s’ajoute à une série de noyades particulièrement meurtrières enregistrées depuis le début du week-end. En l’espace de quelques jours, plusieurs adolescents ont trouvé la mort dans différentes régions de France lors de baignades en rivière, en base de loisirs ou en zone non surveillée.

La canicule fait craindre une hausse des accidents

Samedi, un jeune de 17 ans est décédé dans la Dordogne après avoir été emporté par un courant. Le même jour, un adolescent de 16 ans s’est noyé à Dunkerque. À Besançon, deux garçons âgés de 11 et 13 ans ont également perdu la vie dans les eaux du Doubs. Vendredi, un autre adolescent de 17 ans était mort après une baignade dans une base nautique de Seine-et-Marne.

Alors que l’ensemble du territoire entre dans un épisode caniculaire exceptionnel, les autorités redoutent une multiplication des accidents. Selon Santé publique France, 409 personnes sont mortes par noyade durant l’été 2025, soit une hausse de 16 % en un an. Parmi elles figuraient 57 enfants et adolescents, rappelant que les baignades improvisées demeurent l’un des principaux dangers des périodes de fortes chaleurs.