Des passagers bloqués plusieurs heures dans un TGV sans climatisation

Deux trains reliant Bâle à Paris ont subi d’importants retards suite à des pannes mécaniques près de Dijon, laissant les voyageurs sans climatisation.

Deux TGV reliant Bâle à Paris ont connu une nuit chaotique lundi soir. Des pannes mécaniques survenues près de Dijon ont immobilisé les convois pendant plusieurs heures, alors que la canicule s’abattait sur la région. Les voyageurs ont dû patienter dans des wagons privés de climatisation, sous une chaleur étouffante. Certains passagers sont même restés debout faute de places assises suffisantes, aggravant encore leur inconfort.

Malaises et chaleur dans les wagons

Les conditions de voyage se sont rapidement dégradées. Plusieurs personnes ont fait des malaises dans les wagons surchauffés, exposés en plein soleil. L’absence de système de refroidissement fonctionnel a transformé l’attente en véritable épreuve pour les passagers. Les trains n’ont finalement atteint la gare parisienne que vers deux heures du matin ce mardi, selon les informations rapportées par RMC.

Cette situation illustre les difficultés rencontrées par le réseau ferroviaire en période de fortes chaleurs. Les pannes techniques, combinées aux températures extrêmes, peuvent rapidement créer des situations critiques pour les voyageurs. La SNCF n’a pas encore communiqué sur les causes précises de ces dysfonctionnements ni sur les mesures d’assistance mises en place pour les passagers affectés.