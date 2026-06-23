La Défense menacée de surchauffe : l’usine de froid saturée par la canicule

Les tours du quartier d’affaires francilien risquent de perdre leur climatisation d’ici jeudi. L’usine souterraine ne parvient plus à reconstituer ses stocks de glace.

Les gratte-ciels de La Défense sont confrontés à une menace inhabituelle. L’usine de froid souterraine qui alimente en climatisation les tours du quartier d’affaires francilien peine à suivre le rythme imposé par la canicule. Les températures frôlent les 40 degrés à Paris et le système de refroidissement tourne à plein régime sans pouvoir reconstituer ses stocks de glace pendant la nuit. Si la situation perdure, une climatisation normale ne sera plus assurée d’ici jeudi.

L’eau de la Seine mobilisée

Ce réseau de refroidissement urbain utilise l’eau de la Seine pour maintenir les immeubles à température supportable. Mais les buildings vitrés du quartier se transforment en véritables étuves lors des pics de chaleur. Ces cocottes-minute géantes nécessitent une puissance de refroidissement considérable que l’infrastructure souterraine peine désormais à fournir. Les salariés ont pourtant choisi massivement de venir travailler dans ces tours climatisées plutôt que de rester chez eux.

Une infrastructure aux limites

L’installation technique fonctionne sans interruption pour tenter de maintenir des conditions acceptables dans les espaces de bureaux. Mais la capacité de production de froid atteint ses limites physiques face à la demande exceptionnelle. Cette défaillance annoncée illustre la vulnérabilité des infrastructures urbaines modernes face aux épisodes caniculaires de plus en plus fréquents et intenses.