L’Ukraine pourrait durcir sa position sur le cessez-le-feu si l’ONU reste inactive

L’Ukraine a averti qu’elle pourrait revoir son offre de cessez-le-feu à la Russie si le Conseil de sécurité des Nations unies ne parvient pas à adopter une résolution réclamant une cessation totale et inconditionnelle des hostilités.

L’avertissement a été lancé par l’envoyé spécial ukrainien auprès de l’ONU, Andrii Melnyk, lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la guerre en Ukraine. Il s’agissait de la sixième session de ce type organisée ces derniers mois pour tenter d’avancer vers une solution diplomatique.

« L’Ukraine est prête à engager des négociations directes avec la Russie pour garantir une paix juste et durable conformément à la Charte des Nations unies, mais notre patience n’est pas sans fin », a déclaré Melnyk devant les membres du Conseil.

Le diplomate a rappelé que Kiev avait demandé à plusieurs reprises l’adoption d’une résolution appelant à un cessez-le-feu complet et inconditionnel. Selon lui, l’absence de décision pourrait conduire l’Ukraine à modifier son offre actuelle.

« Un cessez-le-feu le long de la ligne de front de facto constitue déjà un compromis important », a-t-il affirmé, sans préciser quelles modifications pourraient être envisagées.

Melnyk a également soutenu que l’Ukraine avait changé la dynamique du conflit grâce à ses récentes frappes en profondeur sur le territoire russe. Il a notamment affirmé qu’environ 40 % des raffineries de pétrole russes avaient été endommagées.

Lors de cette même réunion, les représentants ukrainiens ont condamné la frappe ayant touché la semaine dernière le monastère historique de la Laure des Grottes de Kiev, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La Russie a nié toute responsabilité, affirmant que les dégâts auraient été causés par un missile de défense aérienne Patriot de fabrication américaine.

Alors que la guerre entre dans sa cinquième année, les discussions au Conseil de sécurité illustrent les difficultés persistantes à obtenir un consensus international sur les conditions d’un cessez-le-feu durable entre Kiev et Moscou.