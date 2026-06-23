Le Royaume-Uni veut obliger les réseaux sociaux à mettre en avant les sources d’information fiables

Le gouvernement britannique envisage de nouvelles règles qui obligeraient les plateformes de réseaux sociaux à accorder une plus grande visibilité aux médias considérés comme fiables afin de lutter contre la désinformation en ligne.

Selon Reuters, le ministère britannique de la Culture étudie la possibilité d’imposer à des plateformes comme Facebook, YouTube et TikTok de rendre plus facilement accessibles les contenus produits par des médias de service public tels que BBC, ITV et Channel 4, ainsi que par d’autres fournisseurs d’informations jugés crédibles.

L’objectif serait de favoriser l’apparition de ces contenus dans les flux d’actualité, les recommandations et les résultats de recherche proposés aux utilisateurs.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de régulation du numérique. Elle intervient une semaine après l’annonce de mesures visant à interdire l’accès de la plupart des réseaux sociaux aux moins de 16 ans.

Les autorités britanniques s’appuient notamment sur des données de l’Ofcom, qui montrent que les réseaux sociaux sont devenus l’une des principales sources d’information pour les adultes britanniques et pour environ trois quarts des jeunes âgés de 16 à 24 ans.

Une étude menée par l’Ofcom en 2024 a également révélé que quatre Britanniques sur dix avaient été confrontés à de la désinformation au cours d’un seul mois, principalement sur Internet.

Le projet suscite déjà un débat sur l’équilibre entre la lutte contre les fausses informations et la liberté d’expression. Ses partisans estiment qu’il contribuerait à améliorer la qualité de l’information accessible au public, tandis que ses détracteurs pourraient y voir une intervention accrue de l’État dans le fonctionnement des plateformes numériques.

Les modalités précises de cette future réglementation n’ont pas encore été arrêtées par le gouvernement britannique.