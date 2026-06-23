Brexit : dix ans après, le Royaume-Uni peine à renouer avec l’Europe

Le 23 juin 2016, les Britanniques votaient à 52% pour quitter l’Union européenne. Dix ans plus tard, ce choix continue de marquer profondément la vie politique du pays. Les sondages révèlent qu’une majorité de citoyens regrettent désormais cette décision qui n’a pas tenu ses promesses sur le coût de la vie et l’immigration. Les effets économiques se font toujours sentir : croissance ralentie, complications commerciales, tensions persistantes avec Bruxelles. L’enthousiasme initial des partisans du Leave s’est évaporé face à la réalité du divorce avec le continent.

Un rapprochement timide avec Bruxelles

Arrivé au pouvoir avec la volonté affichée de resserrer les liens avec l’Europe, le Premier ministre travailliste Keir Starmer n’a obtenu que des résultats limités en deux ans. Les négociations avec Bruxelles avancent lentement et les avancées concrètes restent marginales. Londres cherche à améliorer les relations commerciales et diplomatiques sans revenir sur le principe même de la sortie. Un retour complet dans l’Union européenne n’est envisagé par aucun grand parti britannique, malgré le sentiment de désillusion ambiant.

Des promesses non tenues

L’ombre du Brexit plane toujours sur le débat public britannique. Les questions migratoires, économiques et commerciales qui avaient dominé la campagne de 2016 demeurent au cœur des préoccupations nationales. Les citoyens constatent que ni l’immigration n’a diminué, ni le pouvoir d’achat ne s’est amélioré comme promis. La page n’est pas tournée et le pays reste divisé sur l’héritage de ce référendum qui a bouleversé son destin européen.