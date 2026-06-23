Le ralentissement immobilier en Russie inquiète les acheteurs de logements à Moscou

Le marché immobilier russe traverse une période de ralentissement qui plonge de nombreux acheteurs potentiels dans l’incertitude, en particulier à Moscou, où les promoteurs sont confrontés à une baisse de la demande et à des conditions de financement plus difficiles.

Selon Reuters, le secteur de la construction a stagné au premier trimestre 2026 d’après les données de Sberbank. Cette situation est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la fin de certains programmes publics de subventions au crédit immobilier et le maintien de taux d’intérêt élevés.

Le secteur de la construction et les activités qui lui sont liées représentaient environ 13 % du produit intérieur brut russe en 2025, ce qui en fait un pilier important de l’économie du pays.

Dans les nouveaux complexes résidentiels de la région de Moscou, plusieurs acheteurs hésitent désormais à s’engager. Les coûts élevés des emprunts immobiliers rendent l’accès à la propriété plus difficile, tandis que les incertitudes économiques poussent certains ménages à reporter leurs projets.

Les promoteurs immobiliers s’inquiètent également de l’évolution du marché. Une enquête citée par Reuters montre que plus de la moitié d’entre eux s’attendent à une détérioration de la situation dans les prochains mois.

Parmi les entreprises concernées figure Samolet, l’un des principaux promoteurs du pays, qui développe plusieurs grands projets résidentiels autour de Moscou.

Les experts estiment que l’avenir du marché dépendra largement de l’évolution des taux d’intérêt et de la capacité des autorités russes à soutenir le secteur du logement. En attendant, de nombreux acheteurs préfèrent observer l’évolution des prix et des conditions de crédit avant de prendre une décision.

Cette situation illustre les difficultés auxquelles est confrontée l’économie russe, où le coût du financement demeure élevé malgré les efforts des autorités pour maintenir l’activité dans des secteurs clés comme la construction.