L’activité économique allemande se contracte à son rythme le plus rapide depuis 18 mois

L’activité du secteur privé en Allemagne a enregistré en juin son recul le plus marqué depuis un an et demi, selon les premières estimations de l’indice PMI publiées par S&P Global.

L’indice composite des directeurs d’achat (PMI), qui mesure l’activité combinée des secteurs manufacturier et des services, est tombé à 48,0 en juin contre 48,8 en mai. Ce résultat est inférieur aux prévisions des analystes interrogés par Reuters, qui anticipaient un niveau de 49,6.

Un indice inférieur à 50 signale une contraction de l’activité économique, tandis qu’un chiffre supérieur à ce seuil indique une expansion.

Selon l’enquête, le ralentissement est principalement dû à une dégradation plus prononcée du secteur des services, qui représente la plus grande part de l’économie allemande. Les entreprises interrogées ont fait état d’une demande plus faible et d’un climat économique toujours incertain.

Cette nouvelle baisse constitue un signal préoccupant pour la première économie européenne, qui peine à retrouver une croissance solide après plusieurs années marquées par une faible activité industrielle, des coûts énergétiques élevés et un ralentissement de la demande internationale.

Les données PMI sont particulièrement suivies par les investisseurs et les responsables politiques, car elles fournissent une indication rapide de l’état de l’économie avant la publication des statistiques officielles.

La faiblesse persistante de l’activité pourrait renforcer les inquiétudes concernant les perspectives de croissance de l’Allemagne pour le second semestre 2026, alors que le pays tente de sortir d’une longue période de stagnation économique.