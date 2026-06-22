Alan Greenspan, ancien président de la Fed, est mort à 100 ans

Le légendaire patron de la Banque centrale américaine, qui l’a dirigée pendant près de vingt ans, s’est éteint des suites de complications liées à la maladie de Parkinson.

Alan Greenspan est mort ce lundi à l’âge de 100 ans, des suites de complications liées à la maladie de Parkinson. Né le 6 mars 1926 à New York, cet économiste américain a marqué l’histoire de la finance mondiale en présidant la Réserve fédérale des États-Unis du 11 août 1987 au 31 janvier 2006. Pendant près de vingt ans à la tête de la Fed, il a consolidé l’indépendance de l’institution monétaire américaine et acquis une stature inégalée dans le monde de l’économie.

Vingt ans à la tête de la Fed

Sa gestion du krach boursier d’octobre 1987, survenu quelques semaines après sa prise de fonction, ainsi que son pilotage de l’inflation tout au long de son mandat lui ont valu une reconnaissance unanime. Les médias l’ont surnommé le Maestro ou l’économiste des économistes, saluant son expertise en politique monétaire. Il a notamment favorisé l’engouement pour la technologie durant les années 1990, marquées par l’essor de la bulle internet qu’il avait qualifiée d’exubérance irrationnelle des marchés.

Une réputation écornée par les subprimes

Sa réputation a toutefois été ternie par la crise des subprimes de 2007. On lui a reproché de ne pas avoir anticipé cette catastrophe financière qui a ébranlé l’économie mondiale peu après son départ de la Fed. Malgré cette controverse tardive, Alan Greenspan reste l’un des présidents les plus connus et les plus influents de l’histoire de la Réserve fédérale américaine.