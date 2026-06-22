Les communes terminent 2025 avec des investissements records mais une dette alourdie

Les maires ont fortement investi en fin de mandat, au prix d’un recours accru à l’emprunt qui fragilise les finances locales.

Les communes françaises achèvent l’année 2025 sur un bilan contrasté. Les élus locaux ont maintenu des niveaux d’investissement exceptionnels en cette fin de mandat municipal, témoignant d’une activité soutenue dans les territoires. Cette dynamique s’est toutefois accompagnée d’un recours massif à l’emprunt, qui expose désormais les collectivités à une vulnérabilité accrue face aux fluctuations des marchés financiers. L’encours de dette des communes s’est mécaniquement alourdi, rendant leur situation budgétaire plus tendue.

Un déficit qui pourrait se résorber

La situation financière globale des collectivités territoriales s’est dégradée en 2024, avec un déficit atteignant 11,4 milliards d’euros, soit 0,4% du PIB, contre 5 milliards un an plus tôt. Les prévisions officielles tablaient sur une aggravation à 14,1 milliards d’euros pour 2025, absorbant près de la moitié de l’effort de redressement budgétaire demandé aux collectivités locales dans le cadre du plan pluriannuel des finances publiques. Les derniers indicateurs disponibles en août 2025 suggèrent néanmoins une amélioration par rapport à ces projections alarmistes.

Cette politique d’investissement volontariste comporte des risques structurels. Une éventuelle remontée des taux d’intérêt alourdirait mécaniquement le coût du service de la dette pour les communes les plus endettées. L’évolution de l’encours par habitant varie considérablement selon les territoires, certaines collectivités affichant des ratios nettement supérieurs à la moyenne nationale. Cette situation interroge la soutenabilité à moyen terme des finances locales dans un contexte économique incertain.