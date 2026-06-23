Kim Jong-un affirme que la Corée du Nord exercera pleinement son statut d’État nucléaire

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que son pays continuerait à renforcer et à exercer son statut d’État doté de l’arme nucléaire, selon l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

Lors d’une réunion du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, Kim Jong-un a affirmé que le développement des capacités nucléaires du pays constituait « la bonne voie » face à une situation internationale qu’il juge de plus en plus instable et imprévisible.

Le dirigeant nord-coréen a accusé les États-Unis et la Corée du Sud d’alimenter les tensions dans la péninsule coréenne en renforçant leur coopération militaire et nucléaire. Selon lui, Washington et Séoul poursuivent une stratégie hostile visant à accroître la pression sur Pyongyang.

Kim a également dénoncé ce qu’il a qualifié de politique « hégémonique » des grandes puissances, estimant que les conflits en Europe et au Moyen-Orient démontrent la nécessité pour la Corée du Nord de maintenir une force de dissuasion nucléaire crédible.

Ces déclarations interviennent alors que les relations entre la Corée du Nord, les États-Unis et la Corée du Sud restent tendues. Les exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul, ainsi que les programmes balistiques et nucléaires nord-coréens, continuent d’alimenter les inquiétudes de la communauté internationale.

Pour plusieurs analystes, les propos de Kim Jong-un suggèrent que Pyongyang cherche désormais davantage à être reconnu comme une puissance nucléaire de fait qu’à reprendre des négociations portant sur une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.

La réunion du Parti des travailleurs s’est tenue de samedi à lundi et a permis à la direction nord-coréenne de définir ses orientations politiques et sécuritaires pour les prochains mois.