Canicule historique : la France suffoque sous des températures records

La canicule atteint son point culminant ce mardi avec des températures exceptionnelles sur une grande partie du territoire. Après une nuit particulièrement difficile, marquée par des températures ne descendant pas sous les 20°C dans de nombreuses régions, la chaleur s’intensifie encore au fil de la journée. Dans les grandes agglomérations, les minimales ont parfois atteint 24 à 27°C au lever du jour.

Les valeurs les plus élevées sont attendues entre le Centre-Val de Loire, l’Île-de-France, la Bourgogne, la vallée du Rhône et l’ouest du pays. La barre des 40°C sera fréquemment atteinte ou dépassée, avec des pointes pouvant grimper jusqu’à 44°C localement. Paris pourrait enregistrer 41°C, Bordeaux 43°C et Nantes jusqu’à 44°C, des niveaux rarement observés pour une fin juin.

Cette vague de chaleur se distingue également par son caractère exceptionnel au regard des normales saisonnières. Les températures affichent des écarts de 15 à 20°C au-dessus des moyennes habituelles sur de nombreuses régions. Les autorités appellent à la plus grande vigilance face à cet épisode caniculaire qui pourrait battre plusieurs records historiques.