Newsmax, grande chaîne d’information américaine, confie à Walid Harfouch le développement de sa stratégie internationale de licences

Newsmax vient d’annoncer que Walid Harfouch et sa société Super Nova Media joueront un rôle clé dans le soutien de la stratégie de croissance internationale de l’entreprise et de ses initiatives de développement médiatique à l’échelle mondiale.

Basé entre la France, l’Ukraine et Dubaï, Walid Harfouch conseillera Newsmax et son CEO Christopher Ruddy sur l’expansion internationale, les partenariats stratégiques, le développement média et les opportunités de croissance en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale.

Une marque américaine déjà présente dans plus de 100 pays

Newsmax, l’un des principaux médias d’information aux États-Unis, diffuse sa chaîne d’information câblée dans plus de 100 pays à travers le monde.

Un nombre croissant de pays, notamment la Serbie, la Pologne, l’Ukraine, la Grèce, l’Italie et l’Allemagne, disposent de licences leur permettant de diffuser en langue locale sous la marque Newsmax, avec sa couverture mondiale et son soutien.

Walid Harfouch accompagnera le développement international

Walid Harfouch, dirigeant média expérimenté avec plus de deux décennies d’expérience dans la télévision et les médias numériques, conseillera et soutiendra l’équipe de distribution internationale de Newsmax dirigée par Andy Biggers, VP of Distribution.

Walid Harfouch a occupé des postes de direction chez Euronews, notamment celui de Head of CIS Countries, puis de Vice President for Development. Walid Harfouch a joué un rôle clé dans le lancement d’Euronews Ukraine et dans l’expansion de la présence du réseau en Europe de l’Est, en Asie centrale et sur d’autres marchés internationaux.

Plus tôt dans sa carrière, Walid Harfouch a été Vice-Président de la National Television Company of Ukraine et a contribué au développement de la télévision et de la radio dans la région. Walid Harfouch est également Digital Director de la plateforme média française Entrevue.fr et a fondé SN Media, une société de conseil en communication stratégique et en gestion de réputation.

Walid Harfouch : « Newsmax devient une nouvelle voix de l’Amérique »

Suite à sa nomination, Walid Harfouch a déclaré : « Je suis heureux de commencer une coopération avec l’une des chaînes d’information à la croissance la plus rapide, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.

Je crois que Newsmax est en train de devenir la nouvelle voix de confiance de l’Amérique à travers le monde. Le potentiel est là pour que Newsmax devienne l’une des trois chaînes d’information américaines les plus regardées au monde. Mes priorités seront de soutenir le développement de Newsmax au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique.

Apporter Newsmax à de nouveaux publics à travers différentes langues, des partenariats locaux et des initiatives médiatiques régionales dans différents pays est l’un de mes principaux objectifs. »

Christopher Ruddy salue l’expertise internationale de Walid Harfouch

Christopher Ruddy, CEO de Newsmax, a ajouté : « Nous sommes ravis d’explorer les opportunités que Walid Harfouch peut apporter à Newsmax grâce à sa vaste expérience internationale dans les médias et à sa compréhension des marchés mondiaux de la télévision. Newsmax est une marque mondiale en pleine croissance, car les gens à travers le monde veulent une véritable information, et nous sommes impatients de travailler ensemble alors que nous continuons à étendre notre portée pour répondre à cette demande. »