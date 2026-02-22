«L’homme armé a escaladé la clôture. Les agents du Secret Service ont tiré 7 à 9 fois». Walid Harfouch, présent à Mar-a-Lago, raconte la fusillade

L’homme d’affaires ukrainien Walid Harfouch, qui se trouvait dans la villa de Mar-o-Lago la nuit où un homme armé a tenté de s’y introduire (on le voit sur une photo prise dans une des chambres), a été témoin de la fusillade survenue à la résidence de Trump, au cours de laquelle un homme armé d’un fusil de chasse a été tué par balle.

Selon Walid Harfouch, le drame s’est produit vers 1h30 du matin, heure locale. Il l’a observé depuis sa fenêtre :

« Trump n’était pas à la résidence cette nuit-là. Par conséquent, la route d’accès n’était pas bloquée. L’homme armé a simplement escaladé la clôture. Il n’était pas très grand, plus petit que la moyenne. Après cela, les agents du Secret Service ont commencé à lui crier de s’arrêter, puis ont ouvert le feu. Environ sept à neuf coups de feu ont été tirés. Des agents de différentes agences, une centaine de personnes, sont arrivés très rapidement sur les lieux. Un hélicoptère a survolé la résidence pendant les deux heures suivantes », a témoigné Walid Harfouch.

Il a également partagé une vidéo de ce qui se passait près de la résidence ce matin-là.