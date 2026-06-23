La levée des sanctions contre l’Iran s’annonce longue et complexe

Malgré les progrès diplomatiques récents entre les États-Unis et l’Iran, le démantèlement du vaste réseau de sanctions imposées à Téhéran devrait être un processus long, juridiquement complexe et semé d’obstacles politiques, selon des experts interrogés par Reuters.

Même si certaines sanctions américaines ont été suspendues temporairement dans le cadre des discussions en cours, les restrictions accumulées au fil de plusieurs décennies concernent de nombreux secteurs, notamment l’énergie, la finance, le commerce maritime et les transactions internationales.

Les analystes estiment que la suppression complète de ces mesures pourrait prendre des années. Une partie des sanctions a été instaurée par décrets présidentiels et pourrait être modifiée relativement rapidement, tandis que d’autres reposent sur des lois adoptées par le Congrès américain et nécessiteraient des procédures plus complexes.

Les banques internationales et les grandes entreprises restent également prudentes. Beaucoup craignent qu’un changement politique futur à Washington ne conduise à un rétablissement des sanctions, comme cela s’était produit après le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire iranien en 2018.

Cette incertitude juridique pourrait freiner le retour des investissements étrangers en Iran, même en cas d’assouplissement officiel des restrictions. De nombreuses institutions financières devraient attendre des garanties solides avant de reprendre des activités importantes avec le pays.

Les secteurs pétrolier et gazier iraniens figurent parmi ceux qui pourraient bénéficier le plus rapidement d’un allègement des sanctions. Toutefois, la réintégration complète de l’économie iranienne dans les circuits financiers internationaux nécessitera davantage de temps.

Les discussions entre Washington et Téhéran se poursuivent, mais les observateurs soulignent que la normalisation économique ne dépendra pas uniquement des décisions politiques. La confiance des investisseurs, des banques et des partenaires commerciaux sera également déterminante pour mesurer les effets réels d’un éventuel accord durable.