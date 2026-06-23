Les grandes enseignes lancent une campagne pour défendre leur rôle face à l’inflation

Les patrons de Carrefour, Intermarché et Leclerc ont lancé lundi une campagne de communication inédite pour réhabiliter leur image. Lassées d’être désignées comme responsables de l’inflation, ces enseignes affirment jouer un rôle déterminant dans la défense du pouvoir d’achat des Français. Elles mettent en avant l’impact de leurs négociations annuelles avec les fournisseurs agroalimentaires, menées entre décembre et mars. Selon elles, sans ces bras de fer commerciaux réputés brutaux, un panier de produits courants comme le Nutella, le Coca-Cola ou le café coûterait 37% plus cher aux consommateurs.

Un bras de fer avec l’industrie et les politiques

Cette offensive intervient dans un contexte tendu avec l’industrie agroalimentaire et le monde politique. Les enseignes dénoncent un empilement de mesures législatives qui restreindraient leur capacité à négocier les prix avec les multinationales du secteur. Elles réfutent également affaiblir l’économie française par leur guerre des prix, arguant au contraire qu’elles protègent les ménages face aux exigences tarifaires des grands groupes. La campagne d’affichage vise à contrer l’idée que la distribution serait devenue le bouc émissaire des décisions politiques en matière de pouvoir d’achat.

L’initiative a immédiatement suscité la colère des industriels de l’agroalimentaire, qui contestent les chiffres avancés par les distributeurs. Ces derniers appellent désormais le législateur à cesser d’adopter des dispositions qui limiteraient leur marge de manœuvre commerciale. Le bras de fer entre grande distribution et industrie s’annonce d’autant plus vif que les prochaines négociations approchent, dans un climat économique marqué par la sensibilité des consommateurs aux variations de prix.