Kenzo Kies, joueur de National 3 âgé de 21 ans, est en état de mort cérébrale après s’être noyé dans le Rhône lundi, en fin d’après-midi, dans le Rhône, près de Lyon. Le drame s’est produit dans le secteur de la Feyssine, entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, une zone connue pour ses courants et où la baignade est interdite.

Une baignade qui bascule

Le joueurse trouvait dans l’eau avec plusieurs autres jeunes hommes lorsque le groupe a été mis en difficulté. Les secours sont intervenus peu avant 18h30, alors que la région lyonnaise subissait de très fortes chaleurs. Trois jeunes hommes étaient sortis de l’eau à l’arrivée des pompiers et ont été pris en charge en urgence relative. Le footballeur, lui, était encore dans le fleuve, en train de se noyer.

Le joueur repêché dans un état critique

La victime a été extraite du Rhône avant d’être transportée à l’hôpital. Son état a été décrit comme un état de mort cérébrale.

Le secteur de “La Vague”, un point noir du Rhône

L’accident s’est produit à hauteur du seuil de la Feyssine, dans un secteur surnommé “La Vague”. L’endroit est régulièrement fréquenté lors des épisodes de chaleur, mais il est considéré comme particulièrement dangereux en raison des mouvements d’eau, des vagues et des forts courants.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances du drame : le déroulement de la baignade, le nombre exact de personnes présentes dans l’eau et les conditions dans lesquelles le joueur a été emporté.