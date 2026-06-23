Le trafic maritime reprend progressivement dans le détroit d’Ormuz après les avancées diplomatiques entre Washington et Téhéran

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz montre des signes de reprise après plusieurs jours de tensions liées au conflit opposant les États-Unis et l’Iran. Selon des données de suivi des navires, deux superpétroliers ont franchi cette importante voie maritime mardi, tandis que plusieurs méthaniers liés au Qatar ont également repris leur route vers le Golfe.

Cette évolution intervient après une première série de négociations entre Washington et Téhéran qui s’est conclue par l’élaboration d’une feuille de route visant à parvenir à un accord plus durable dans un délai de 60 jours. Les États-Unis ont également annoncé une suspension temporaire de certaines sanctions, une décision qui a contribué à apaiser les inquiétudes des marchés énergétiques mondiaux.

Le détroit d’Ormuz constitue un passage stratégique pour le commerce international du pétrole et du gaz naturel liquéfié. Les tensions récentes avaient fortement réduit le trafic dans la zone, après les menaces d’une reprise des hostilités et les déclarations iraniennes évoquant une possible fermeture du détroit.

Les analystes estiment désormais que davantage de cargaisons de pétrole brut, restées bloquées dans le Golfe durant les affrontements, pourraient reprendre leur route vers les marchés internationaux. La reprise progressive des mouvements de navires-citernes est perçue comme un signal encourageant pour la stabilité des approvisionnements énergétiques mondiaux.

Parmi les navires ayant récemment quitté le détroit figure le très grand pétrolier Dubai Energy, transportant environ deux millions de barils de pétrole brut en provenance d’Abou Dhabi et d’Arabie saoudite à destination de Taïwan. Son passage est considéré comme un indicateur du retour progressif de l’activité commerciale dans la région.

Les marchés pétroliers ont réagi favorablement aux progrès diplomatiques. Les prix du pétrole ont reculé après l’annonce des discussions entre les deux pays, les investisseurs estimant que le risque d’une perturbation majeure de l’approvisionnement énergétique mondial s’est temporairement réduit.

Malgré ces signes positifs, les spécialistes restent prudents. Ils soulignent que la situation demeure fragile et que la poursuite des négociations sera déterminante pour confirmer le retour à la normale du trafic maritime dans l’une des routes commerciales les plus importantes de la planète.