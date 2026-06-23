L’ONU demande davantage de transparence environnementale aux entreprises d’intelligence artificielle

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle à publier l’impact environnemental complet de leurs centres de données et à les alimenter exclusivement en énergies renouvelables d’ici 2030.

Cette demande intervient alors que la croissance rapide de l’IA entraîne une multiplication des centres de données à travers le monde. Ces infrastructures, indispensables au fonctionnement des modèles d’intelligence artificielle, consomment d’importantes quantités d’électricité et d’eau, suscitant des inquiétudes croissantes parmi les organisations environnementales.

Lors de la Semaine de l’action climatique de Londres, Guterres a averti que, d’ici 2030, les centres de données pourraient consommer davantage d’énergie que tous les pays du monde à l’exception de cinq. Leur consommation d’eau pourrait également atteindre un niveau suffisant pour couvrir les besoins essentiels des 1,3 milliard d’habitants de l’Afrique subsaharienne pendant une année entière.

À l’occasion du lancement de l’Initiative des Nations unies pour la transparence environnementale en matière d’IA, le chef de l’ONU a demandé aux entreprises du secteur de mesurer et de publier régulièrement leurs émissions de carbone, leur consommation d’eau ainsi que leur utilisation des terres.

L’initiative vise à instaurer des normes communes de transparence afin que les gouvernements, les investisseurs et le public puissent mieux évaluer l’impact écologique du développement de l’intelligence artificielle.

Guterres a également rappelé l’urgence de réduire les émissions de méthane dans l’industrie pétrolière et gazière, soulignant que la lutte contre le changement climatique nécessitait des efforts coordonnés dans plusieurs secteurs.

L’appel de l’ONU intervient alors que les investissements dans l’IA atteignent des niveaux record et que les grandes entreprises technologiques construisent des centres de données toujours plus puissants pour répondre à la demande croissante en services d’intelligence artificielle. Pour les défenseurs de l’environnement, la question de la consommation énergétique de ces infrastructures pourrait devenir l’un des principaux défis de la transition numérique au cours de la prochaine décennie.