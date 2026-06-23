La justice refuse la remise en liberté de Frédéric Péchier avant son appel

La cour d’appel a rejeté mardi la demande de remise en liberté de Frédéric Péchier. L’ancien anesthésiste, condamné en décembre à la réclusion criminelle à perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels, souhaitait préparer son procès en appel hors de prison. La juridiction a motivé son refus par plusieurs risques persistants : pressions possibles sur les témoins, renouvellement des faits et trouble à l’ordre public.

Des risques trop importants selon la cour

Frédéric Péchier reste donc incarcéré dans l’attente de son jugement en appel. Sa défense espérait obtenir une libération provisoire, arguant de la nécessité de préparer au mieux le nouveau procès. La gravité des accusations et le nombre de victimes présumées ont pesé lourd dans la décision des magistrats. L’affaire avait éclaté à la clinique de Besançon où l’anesthésiste exerçait, provoquant un choc dans le milieu médical.

Le procès en appel devra donc se tenir avec un accusé maintenu en détention. Cette décision marque une étape supplémentaire dans une affaire judiciaire hors norme qui dure depuis plusieurs années. Les avocats de Frédéric Péchier pourront contester à nouveau cette détention provisoire selon l’évolution de la procédure.