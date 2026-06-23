L’Allemagne envisage une profonde réforme de son système de retraite

Le gouvernement allemand a reçu mardi les recommandations d’une commission chargée de préparer l’avenir des retraites face au vieillissement rapide de la population. Parmi les principales mesures proposées figurent un relèvement progressif de l’âge de départ à la retraite et la création d’un fonds de pension inspiré du modèle suédois.

Présenté à Berlin en présence du chancelier Friedrich Merz, le rapport préconise la mise en place d’un système complémentaire obligatoire dans lequel salariés et employeurs verseraient des cotisations investies sur les marchés financiers afin de financer les retraites futures.

Selon la commission, cette réforme permettrait de renforcer la solidité du système allemand, aujourd’hui essentiellement fondé sur la répartition, où les cotisations des actifs servent directement à payer les pensions des retraités.

L’Allemagne est confrontée à un défi démographique majeur. La population vieillit rapidement tandis que le nombre de travailleurs actifs progresse moins vite, ce qui réduit progressivement le ratio entre cotisants et retraités. Cette évolution exerce une pression croissante sur les finances publiques et sur le système de retraite.

Le projet s’inspire du modèle suédois, souvent cité en exemple en Europe. Celui-ci combine un régime public et un système de capitalisation obligatoire, permettant aux cotisations d’être investies sur le long terme afin de générer des rendements destinés à compléter les pensions.

La commission recommande également un relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite afin de tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie et de préserver l’équilibre financier du système.

Ces propositions doivent désormais être examinées par le gouvernement de coalition allemand. Leur adoption pourrait marquer l’une des plus importantes réformes sociales du pays depuis plusieurs décennies, mais elles risquent aussi de susciter un débat politique sensible, notamment sur la question de l’âge de départ à la retraite et du recours accru aux marchés financiers pour financer les pensions.