Le Conseil d’analyse économique réclame une réforme urgente des institutions

Le Conseil d’analyse économique tire la sonnette d’alarme. Dans une note rendue publique mardi 23 juin, l’organisme rattaché à Matignon estime que l’absence de réforme des institutions représente un coût considérable, tant sur le plan démocratique qu’économique. Inscription automatique sur les listes électorales, réaménagement du calendrier des scrutins, introduction d’une dose de proportionnelle : plusieurs pistes concrètes sont mises sur la table pour répondre à une crise qui dépasse le simple cadre institutionnel. Cette analyse rejoint les travaux récents qui lient la défiance envers les institutions aux fractures sociales et aux inégalités de classe persistantes dans le pays.

Inscription automatique et proportionnelle au menu

Les économistes du CAE plaident pour une refonte du système électoral actuel, jugé inadapté aux attentes des citoyens. L’inscription automatique sur les listes électorales permettrait de lutter contre l’abstention croissante, tandis qu’une modification du calendrier éviterait la multiplication des scrutins rapprochés, source de fatigue démocratique. L’introduction d’une dose de scrutin proportionnel pourrait favoriser une meilleure représentation des sensibilités politiques et renforcer la confiance dans les urnes.

Ce chantier, annoncé à plusieurs reprises mais jamais mené à son terme, cristallise les tensions entre nécessité démocratique et blocages politiques. L’inaction prolongée pèse sur la légitimité des institutions et alimente le sentiment de déconnexion entre élus et électeurs. Le Conseil d’analyse économique souligne que cette paralysie a des répercussions économiques mesurables, notamment en termes de confiance des acteurs et de stabilité politique. Reste à savoir si le gouvernement saisira cette occasion pour engager enfin les réformes attendues.