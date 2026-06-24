L’Assemblée nationale valide l’autonomie de la Corse, le Sénat incertain

Les députés ont approuvé mardi une réforme constitutionnelle accordant des pouvoirs dérogatoires à la Corse. L’avenir du texte reste flou avant l’examen au Sénat.

L’Assemblée nationale a franchi mardi 23 juin une étape symbolique en validant une réforme constitutionnelle qui accorderait à la Corse un statut d’autonomie renforcée au sein de la République française. Ce texte prévoit d’octroyer à l’île méditerranéenne des pouvoirs dérogatoires justifiés par ses spécificités territoriales et culturelles. Un vote qui marque une inflexion dans la reconnaissance des particularismes régionaux, même si le projet doit encore passer l’épreuve du Sénat pour entrer en vigueur.

Un parcours législatif semé d’embûches

La suite du processus législatif s’annonce complexe. L’examen au Sénat demeure incertain, d’autant que l’échéance de l’élection présidentielle de 2027 pourrait bouleverser le calendrier parlementaire et la dynamique politique autour de ce dossier. Certains élus, comme François-Xavier Ceccoli, député LR de Haute-Corse, ont exprimé leurs réserves en pointant les risques de pressions accrues du crime organisé sur les élus locaux insulaires. Ces inquiétudes témoignent des tensions qui entourent l’éventuelle redistribution des pouvoirs entre Paris et Ajaccio.

Entre reconnaissance et craintes sécuritaires

Le débat autour de l’autonomie corse révèle des divergences profondes sur la conception même de l’unité républicaine. Si les partisans du texte y voient une réponse adaptée aux réalités insulaires, ses opposants redoutent une fragmentation institutionnelle et un affaiblissement de l’État central. La question reste ouverte : la France peut-elle concilier reconnaissance des particularismes locaux et maintien de son modèle centralisé ?