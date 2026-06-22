Canicule en Gironde : trois personnes âgées meurent alors que les températures s’envolent

La vague de chaleur qui frappe le sud-ouest de la France a déjà fait ses premières victimes. Trois personnes âgées, âgées de 80 à 95 ans, sont décédées dimanche en Gironde dans des circonstances que les secours attribuent aux fortes températures, a annoncé la préfecture du département.

Les victimes, une femme et deux hommes, ont été retrouvées à leur domicile dans les communes de Cenon, Saint-Médard-en-Jalles et Saint-Jean-d’Illac, en périphérie de Bordeaux. Les autorités restent prudentes dans l’attente d’éventuelles confirmations médicales, mais les conditions météorologiques extrêmes sont au cœur des premières constatations.

Une situation sous haute surveillance

Depuis dimanche midi, la Gironde est placée en vigilance rouge canicule. Les prévisions de Météo-France annoncent des températures pouvant atteindre ou dépasser les 43°C entre lundi et mercredi, faisant de ce département l’un des plus exposés du pays durant cet épisode exceptionnel.

Face à cette situation, les autorités multiplient les appels à la prudence, notamment auprès des personnes âgées, des personnes isolées et des publics fragiles. Les services de secours et les collectivités locales restent mobilisés alors que la canicule pourrait atteindre un niveau de sévérité rarement observé ces dernières années sur le territoire français.