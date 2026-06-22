Entrevue POLITIQUE

Canicule : Valérie Pécresse appelle les Franciliens à éviter les transports

22 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

La présidente de la Région Île-de-France recommande le télétravail face aux perturbations attendues sur le réseau, les rails ne supportant pas la chaleur extrême.

Canicule : Valérie Pécresse appelle les Franciliens à éviter les transports
Canicule : Valérie Pécresse appelle les Franciliens à éviter les transports

Valérie Pécresse a lancé un appel aux Franciliens ce lundi depuis RTL. La présidente de la Région Île-de-France leur recommande de limiter au maximum leurs déplacements et de privilégier le télétravail pour ceux qui en ont la possibilité. Cette consigne intervient alors qu’un épisode caniculaire s’abat sur l’Île-de-France, menaçant le bon fonctionnement des transports en commun.

Les rails franciliens menacés par la canicule

Les infrastructures ferroviaires vont subir de plein fouet cette vague de chaleur. Les rails ne peuvent supporter des températures dépassant les 50 degrés Celsius. Le réseau RATP sera donc inévitablement touché par des perturbations importantes, a prévenu la responsable régionale. Les voyageurs doivent s’attendre à des retards et des suppressions de trains sur l’ensemble du réseau francilien.

Cette situation illustre la vulnérabilité des infrastructures de transport face aux températures extrêmes. Le recours au télétravail apparaît comme la solution la plus adaptée pour éviter l’engorgement des lignes encore en service. Valérie Pécresse a insisté sur la nécessité pour les entreprises de faciliter le travail à distance durant cet épisode caniculaire, dont la durée reste à déterminer.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.