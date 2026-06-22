Canicule : Valérie Pécresse appelle les Franciliens à éviter les transports

La présidente de la Région Île-de-France recommande le télétravail face aux perturbations attendues sur le réseau, les rails ne supportant pas la chaleur extrême.

Valérie Pécresse a lancé un appel aux Franciliens ce lundi depuis RTL. La présidente de la Région Île-de-France leur recommande de limiter au maximum leurs déplacements et de privilégier le télétravail pour ceux qui en ont la possibilité. Cette consigne intervient alors qu’un épisode caniculaire s’abat sur l’Île-de-France, menaçant le bon fonctionnement des transports en commun.

Les rails franciliens menacés par la canicule

Les infrastructures ferroviaires vont subir de plein fouet cette vague de chaleur. Les rails ne peuvent supporter des températures dépassant les 50 degrés Celsius. Le réseau RATP sera donc inévitablement touché par des perturbations importantes, a prévenu la responsable régionale. Les voyageurs doivent s’attendre à des retards et des suppressions de trains sur l’ensemble du réseau francilien.

Cette situation illustre la vulnérabilité des infrastructures de transport face aux températures extrêmes. Le recours au télétravail apparaît comme la solution la plus adaptée pour éviter l’engorgement des lignes encore en service. Valérie Pécresse a insisté sur la nécessité pour les entreprises de faciliter le travail à distance durant cet épisode caniculaire, dont la durée reste à déterminer.