Mondial - France-Irak en tête d’affiche, Argentine-Autriche en duel de leaders, l’Algérie au bord du gouffre

La France joue ce lundi soir son deuxième match de Coupe du monde face à l’Irak. Coup d’envoi à 23h, diffusion en direct sur M6 et beIN Sports 1. Les Bleus arrivent avec trois points, après leur victoire contre le Sénégal, mais ils ne sont pas leaders du groupe I : la Norvège les devance à la différence de buts après son large succès contre l’Irak. Ce match est donc celui qui peut mettre les Bleus dans une position très favorable avant le choc contre la Norvège, prévu vendredi à 21h.

Ce que la France peut gagner ce soir

Une victoire française porterait les Bleus à six points. Dans un format à 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale. Six points placeraient donc la France tout près de la qualification, et pourraient même lui ouvrir la voie d’une qualification directe selon le résultat de Norvège-Sénégal, programmé dans la nuit.

Le vrai enjeu, au-delà du passage au tour suivant, c’est la première place du groupe I. Finir premier ou deuxième ne mène pas au même tableau. Le premier du groupe I doit affronter un troisième de groupe en seizième, tandis que le deuxième du groupe I tombe sur le deuxième du groupe E. Le classement final des Bleus aura donc un impact direct sur la suite de leur tournoi.

L’Irak joue déjà sous pression

L’Irak a commencé par une lourde défaite contre la Norvège, 4-1. Avec zéro point et une différence de buts de -3, la sélection irakienne n’a plus beaucoup de marge. Une deuxième défaite l’obligerait à battre le Sénégal lors de la dernière journée et à attendre les calculs des meilleurs troisièmes.

Norvège-Sénégal : le résultat qui pèsera sur les Bleus

Le deuxième match du groupe I opposera Norvège-Sénégal, mardi à 02h, sur beIN Sports 1. Pour la Norvège, une victoire signifierait six points et un duel direct contre la France pour la première place. Pour le Sénégal, battu par les Bleus lors de la première journée, une nouvelle défaite rendrait la qualification directe très difficile.

Ce match intéresse directement la France. Si les Bleus battent l’Irak et que le Sénégal ne bat pas la Norvège, la France aura déjà sécurisé une place dans les deux premiers du groupe. Si le Sénégal bat la Norvège, le groupe restera beaucoup plus serré avant la dernière journée.

Argentine-Autriche : duel de leaders dans le groupe J

Avant France-Irak, l’autre grande affiche du soir oppose l’Argentine à l’Autriche, à 19h, sur M6 et beIN Sports 1. Les deux équipes ont gagné leur premier match : l’Argentine a battu l’Algérie 3-0, l’Autriche a dominé la Jordanie 3-1. Le vainqueur prendrait seul la tête du groupe J avec six points. Il ferait un pas énorme vers les seizièmes et placerait l’autre sous pression avant la dernière journée. Un nul maintiendrait les deux équipes en position favorable, mais laisserait une ouverture à la Jordanie ou à l’Algérie en cas de victoire dans la nuit.

Jordanie-Algérie : déjà un match de survie

Dans la nuit de lundi à mardi, Jordanie-Algérie se jouera à 05h, sur beIN Sports 1. Les deux équipes ont perdu leur premier match et n’ont aucun point. L’Algérie est dernière avec une différence de buts de -3, la Jordanie troisième avec -2. Le perdant sera quasiment condamné à jouer les meilleurs troisièmes, au mieux. Le vainqueur, lui, se relancera complètement avant la troisième journée.