Mondial – L’Égypte entre dans l’histoire, le Cap-Vert accroche l’Uruguay

Moins fournie que les précédentes, cette nuit de Coupe du monde a tout de même livré plusieurs moments forts. Le Cap-Vert a tenu tête à l’Uruguay, l’Égypte a signé la première victoire de son histoire en Coupe du monde, Mohamed Salah a battu un record avec la sélection égyptienne, et Fernando Muslera a encore coûté cher à l’Uruguay.

Cap-Vert – Uruguay : le Cap-Vert prend un point historique

À Miami, le Cap-Vert a obtenu un match nul spectaculaire contre l’Uruguay : 2-2. Pour la sélection cap-verdienne, ce résultat représente le deuxième point de son histoire en Coupe du monde. Les Requins Bleus ont aussi marqué les deux premiers buts de leur histoire dans la compétition. Face à une équipe uruguayenne plus expérimentée, le Cap-Vert a répondu présent et a profité des erreurs adverses pour rester en vie dans ce Mondial.

Pour l’Uruguay, ce nul est une très mauvaise opération. Avec seulement deux points en deux matches, la Celeste devra désormais réaliser un exploit contre l’Espagne pour espérer poursuivre son parcours.

Égypte – Nouvelle-Zélande : l’Égypte gagne enfin en Coupe du monde

Quelques heures plus tard, l’Égypte a battu la Nouvelle-Zélande 3-1. Ce succès est historique : il s’agit de la première victoire de l’histoire de la sélection égyptienne en Coupe du monde. Portée par Mohamed Salah, l’Égypte a maîtrisé son rendez-vous et a enfin transformé sa présence dans la compétition en victoire. Le capitaine égyptien a été décisif, avec un but et une passe décisive contre la Nouvelle-Zélande.

Égypte : Mohamed Salah devient encore plus incontournable

Contre la Nouvelle-Zélande, Mohamed Salah a marqué un peu plus l’histoire de l’Égypte. À 34 ans, le capitaine égyptien disputait son 29e match dans une grande compétition internationale. Il dépasse ainsi Ahmed Hassan et Essam El-Hadary pour devenir le joueur égyptien le plus capé en tournoi majeur. Ce record tombe le même soir que la première victoire de l’Égypte en Coupe du monde.

Uruguay : Fernando Muslera plombe encore la Celeste

Fernando Muslera a vécu une nouvelle soirée difficile avec l’Uruguay. Déjà mal inspiré sur le coup franc victorieux de Kévin Pina, le gardien uruguayen a ensuite offert l’égalisation au Cap-Vert. Sur une passe en retrait manquée par un défenseur uruguayen, Muslera est sorti précipitamment, à une trentaine de mètres de son but. Helio Varela l’a devancé, a contourné le gardien de 40 ans, puis a conclu dans le but vide. Cette erreur pèse lourd pour l’Uruguay. C’est la quatrième faute de Muslera menant directement à un but en Coupe du monde. Dans une phase de groupes serrée, cette nouvelle erreur pourrait coûter très cher à la Celeste.