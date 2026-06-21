— Mbappé avant France-Irak: «Un doublé au premier match n’est pas suffisant pour montrer tout mon talent.»

Kylian Mbappé était présent en conférence de presse ce dimanche soir à Philadelphie, à la veille du deuxième match de l’équipe de France dans cette Coupe du monde, contre l’Irak, lundi à 23 heures. Après son doublé contre le Sénégal lors de l’entrée en lice des Bleus, remportée 3-1, le capitaine français a répondu sur tous les sujets du moment : son positionnement, le modèle de jeu des grandes équipes, ses partenaires offensifs, la course aux records, son avenir en équipe de France et la possibilité de jouer un jour aux États-Unis.

Un doublé, mais pas une démonstration suffisante

Auteur d’un doublé lors du premier match de poules, Mbappé n’a pas voulu faire de cette performance un résumé de son niveau : « Je ne pense pas qu’un doublé au premier match de poules soit suffisant pour montrer l’étendue de mon talent »

Interrogé sur son rôle dans l’attaque française, il a également rappelé sa polyvalence : « Je me sens bien sur tous les postes de l’attaque ! »

Le PSG, le Barça, le Real, le Bayern : Mbappé rappelle la loi du vainqueur

Questionné sur les modèles de jeu qui inspirent le football actuel, Mbappé a résumé l’évolution des références collectives par une formule claire : « On nous a dit de copier le jeu de possession de Barcelone, l’attaque à trois du Real, l’intensité du Bayern et maintenant le contre-pressing du PSG, l’équipe qui gagne sera toujours un exemple » Une sortie alors que le PSG, champion d’Europe, est devenu à un point de comparaison et de référence dans les discussions tactiques autour du haut niveau.

Olise, Dembélé : deux armes pour les Bleus

Mbappé a aussi parlé de Michael Olise, très en vue depuis le début du Mondial et déjà important dans l’animation offensive française : « Michael a la possibilité de créer à chaque match, de faire quelque chose de différent ! »

Sur Ousmane Dembélé, le capitaine des Bleus a été tout aussi élogieux : « Je ne sais pas si Ousmane a été moins en vue. J’ai revu le match deux fois, en première mi-temps, c’est le meilleur offensif des quatre. Ousmane est très tranquille, c’est le Ballon d’or, il a la confiance du groupe et du staff. Il sait parfaitement comment fonctionne l’équipe de France. Ça va être un joueur primordial pour nous, c’est sûr ! »

Messi devant, Mbappé à la poursuite du record

La course au record de buts en Coupe du monde a également été évoquée. Lionel Messi a rejoint Miroslav Klose en tête du classement historique avec 16 buts, tandis que Mbappé compte 14 réalisations dans la compétition après son doublé face au Sénégal. Sur Messi, Mbappé n’a pas semblé surpris : « Je savais que Leo Messi allait marquer des buts ! »

Les États-Unis ? Beckham insiste, Mbappé ne ferme pas la porte

Mbappé a aussi été relancé sur son avenir à moyen ou long terme, notamment sur une éventuelle expérience américaine. Il a confirmé que David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, lui en parlait régulièrement : « David Beckham me demande souvent si je veux venir. Peut-être un jour qui sait ? C’est un pays qui me plaît »

Pas de projection à 40 ans avec les Bleus

Relancé sur la durée de sa carrière internationale, et sur l’exemple de joueurs capables de durer jusqu’à 40 ans, Mbappé a répondu avec humour avant de recentrer son discours sur le présent : « Je ne serai pas à 40 ans, vous m’aurez chassé avant ! Je n’ai aucune projection avec l’équipe de France. Je pense juste à l’instant présent »

Pauses fraîcheur : une formule cash

Le capitaine des Bleus a aussi été interrogé sur les pauses fraîcheur, instaurées dans ce Mondial disputé sous de fortes chaleurs. Sa réponse a été directe : « Il ne faut pas demander l’avis des joueurs, on est des girouettes ! »