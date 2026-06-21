Mondial : la France qualifiée pour les seizièmes si elle bat l’Irak lundi soir

L’équipe de France peut valider son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde dès lundi soir face à l’Irak. Après leur succès contre le Sénégal lors de leur entrée en lice, les Bleus n’ont pas besoin de calculer : une victoire contre les Lions de Mésopotamie leur assurerait directement la qualification pour le tour suivant. Le coup d’envoi de France-Irak est prévu à 23 heures. En cas de succès, les Tricolores compteraient deux victoires en deux matchs et seraient certains de poursuivre leur parcours dans la compétition.

Le résultat de Sénégal-Norvège ne changerait rien en cas de victoire française

La France a déjà pris une option importante dans ce groupe I grâce à sa victoire contre le Sénégal, 3-1. Si elle bat l’Irak, elle n’aura pas besoin d’attendre le résultat de l’autre rencontre du groupe entre la Norvège et le Sénégal, programmée dans la foulée à 2 heures. Dans ce scénario, les Bleus seraient mathématiquement qualifiés, quel que soit le résultat de ce match.

Sans victoire, il faudra attendre la Norvège

La situation serait différente si la France ne s’imposait pas contre l’Irak. Un match nul ou une défaite obligerait les Bleus à patienter jusqu’à leur troisième rencontre de phase de groupes, face à la Norvège, vendredi prochain à 21 heures. Ce dernier match deviendrait alors décisif pour valider officiellement la qualification.

Le 3-1 contre le Sénégal pourrait peser

Le résultat entre le Sénégal et la Norvège reste à surveiller pour le classement du groupe I. La France possède toutefois un avantage important sur les Lions de la Teranga. Avec le nouveau règlement, en cas d’égalité de points entre deux équipes, le premier critère de départage est la confrontation directe. La victoire française contre le Sénégal, 3-1, donne donc l’avantage aux Bleus si les deux sélections terminent avec le même nombre de points.

La France a son destin en main

En gros, il n’y a pas de calcul à faire : il faut battre battre l’Irak, et la France sera qualifiée. Tout autre résultat repoussera la décision au match contre la Norvège. Les Bleus disposent donc d’une occasion claire de sécuriser leur place en seizièmes de finale dès leur deuxième sortie dans cette Coupe du monde.