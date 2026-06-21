Incroyable ! Serena Williams revient en simple à Wimbledon : le choc que personne n’attendait

Personne ne s’y attendait ! Serena Williams va faire son retour en simple à Wimbledon. L’Américaine de 44 ans a reçu une wild-card pour intégrer le tableau de simple du Grand Chelem londonien. Il restait une place d’invitée à attribuer dans le lot distribué par le tournoi. Elle lui a finalement été accordée. Cette invitation marque un retour improbable pour l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis, détentrice de 23 titres du Grand Chelem en simple.

Un retour après quatre ans sans simple

Serena Williams n’a plus disputé de match en simple depuis l’US Open 2022. Son dernier match s’était terminé par une défaite en trois sets face à l’Australienne Ajla Tomljanovic. Cette rencontre avait alors mis fin à la première partie de sa carrière. Depuis, l’Américaine n’était plus apparue en simple sur le circuit. Son dernier match à Wimbledon remonte également à 2022. Elle s’était inclinée dès le premier tour face à la Française Harmony Tan.

Wimbledon, son royaume

Wimbledon occupe une place centrale dans la carrière de Serena Williams. Elle y a remporté le tournoi à sept reprises en simple. Son retour dans le tableau principal sera donc l’un des événements majeurs de cette édition. À 44 ans, l’Américaine s’apprête à retrouver le gazon londonien dans un tournoi où elle a écrit une grande partie de sa légende.

Avec Venus aussi en double

Avant cette invitation en simple, Serena Williams avait déjà reçu une wild-card pour le tournoi de double de Wimbledon aux côtés de sa sœur Venus Williams, âgée de 46 ans. Les deux sœurs vont donc retrouver ensemble le gazon londonien, dans un tournoi qu’elles connaissent parfaitement.