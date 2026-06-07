— Zverev brise enfin le plafond de verre et remporte Roland-Garros

Alexander Zverev tient enfin le titre majeur qui lui échappait depuis le début de sa carrière. Ce dimanche, en finale de Roland-Garros, l’Allemand a battu l’Italien Flavio Cobolli au terme d’un match en cinq sets : 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 [5], 6-1.

À 29 ans, Zverev remporte le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Il y parvient sur la terre battue parisienne, après plusieurs échecs en finale d’un Majeur et une quinzaine maîtrisée dans un tableau bouleversé par les sorties précoces des favoris.

Un départ autoritaire, puis un combat

Zverev a parfaitement lancé sa finale en dominant largement le premier set, remporté 6-1. Plus solide, plus précis, il a rapidement imposé son rythme à Cobolli, dépassé dans l’échange et sous pression sur ses jeux de service. L’Italien a réagi dans la deuxième manche. Plus agressif, plus juste dans ses prises d’initiative, Cobolli a profité d’un passage moins tranchant de Zverev pour égaliser à un set partout, 6-4. L’Allemand a repris l’avantage dans le troisième set, gagné 6-4, avant de voir Cobolli revenir une nouvelle fois. Le quatrième acte, conclu au tie-break par l’Italien, a prolongé le suspense et poussé la finale jusqu’à une cinquième manche.

Le cinquième set de la délivrance

Dans le dernier set, Zverev a immédiatement repris le contrôle. Plus frais dans les intentions, plus stable à l’échange, il a fait la différence rapidement pour s’échapper au score. Cobolli, courageux mais moins constant dans les moments décisifs, n’a pas pu suivre le rythme imposé par l’Allemand. Zverev a conclu la finale 6-1 dans la dernière manche, scellant la plus grande victoire de sa carrière.

Une quatrième finale enfin gagnée

Cette finale était la quatrième de Zverev en Grand Chelem. Battu à l’US Open 2020, à Roland-Garros 2024 puis à l’Open d’Australie 2025, l’Allemand avait jusque-là buté sur la dernière marche. À Paris, il a cette fois transformé l’occasion. Favori après l’élimination de Jannik Sinner dès le deuxième tour, Zverev a assumé son statut jusqu’au bout et inscrit son nom au palmarès de Roland-Garros.

Cobolli battu, mais finaliste surprise

Flavio Cobolli quitte Roland-Garros avec une première finale importante à son actif. L’Italien a résisté, a arraché un quatrième set sous tension et a longtemps refusé de céder. Mais face à un Zverev plus expérimenté et plus solide dans le cinquième set, Cobolli n’a pas réussi à créer l’exploit. Sa finale confirme néanmoins sa progression au plus haut niveau.