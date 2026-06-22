Marketa Vondrousova, ex-championne de Wimbledon, interdite de tennis après un refus de test antidopage

Marketa Vondrousova, vainqueure de Wimbledon en 2023, a été suspendue quatre ans pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage. La décision a été prononcée par un tribunal indépendant et prive la joueuse tchèque de compétition jusqu’au 21 juin 2030. À 26 ans, l’ancienne numéro 6 mondiale voit sa carrière brutalement stoppée. Cette suspension ne sanctionne son refus de fournir un échantillon lors d’un contrôle hors compétition.

Le contrôle remonte au 3 décembre 2025

Les faits se sont déroulés le 3 décembre 2025, au domicile de la joueuse. Un agent de contrôle antidopage s’est présenté chez Marketa Vondrousova pour un test inopiné, en dehors d’une compétition officielle. La Tchèque n’a pas fourni d’échantillon. Ce refus a ensuite été examiné par un tribunal indépendant, qui a estimé qu’aucune justification suffisante ne permettait d’écarter la violation des règles antidopage.

Dans le règlement antidopage, ce type de refus est traité avec une extrême sévérité. Un joueur ou une joueuse ne peut pas éviter une sanction lourde simplement en refusant de se soumettre au test.

Une défense bancale

Pour sa défense, Marketa Vondrousova a expliqué que son état psychologique avait pesé dans sa réaction. Elle a évoqué le stress, des difficultés de santé mentale et des inquiétudes liées à sa sécurité personnelle au moment de la visite du contrôleur. Ces explications n’ont pas convaincu le tribunal. La juridiction indépendante a considéré qu’elles ne constituaient pas une justification suffisante au refus de contrôle.

Une interdiction de jouer, d’entraîner et même d’assister aux événements

La sanction ne se limite pas aux tournois. Pendant sa suspension, Marketa Vondrousova ne pourra pas participer aux événements organisés ou reconnus par les grandes instances du tennis.Elle est privée de compétition, mais aussi d’activités liées aux circuits officiels : impossible de jouer, d’entraîner ou d’assister aux événements encadrés par l’ITF, la WTA, l’ATP, les tournois du Grand Chelem ou les fédérations nationales.

Un coup terrible pour une carrière déjà fragilisée

Cette décision tombe alors que la joueuse tchèque traversait déjà une période compliquée. Après son titre historique à Wimbledon en 2023, Marketa Vondrousova avait connu plusieurs blessures et une chute au classement. Sa suspension courant jusqu’en juin 2030, elle aura 30 ans au moment théorique de son retour. Dans le tennis de très haut niveau, une absence aussi longue représente un handicap très lourd.

Un appel reste possible

Marketa Vondrousova peut encore contester la sanction devant le Tribunal arbitral du sport. Mais il existe peu de chances que cet appel aboutisse. Elle ne pourra donc pas revenir sur le circuit avant le 21 juin 2030. Si elle revient…