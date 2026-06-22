Philippines : une fusillade dans une école fait trois morts et cinq blessés

Une fusillade survenue dans un établissement scolaire du centre des Philippines a fait au moins trois morts et cinq blessés lundi matin, selon les autorités locales. Le drame s’est produit au lycée national San Jose, situé dans la ville de Tacloban, dans la province de Leyte.

La police philippine a indiqué qu’un suspect avait été arrêté peu après les faits, tandis qu’un second individu était toujours recherché. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’attaque et les motivations des auteurs présumés.

Selon les premiers éléments communiqués par les forces de l’ordre, les coups de feu ont été tirés vers 9 heures du matin à l’intérieur de l’établissement scolaire situé dans le barangay de San Jose. La fusillade a provoqué un important mouvement de panique parmi les élèves, le personnel éducatif et les habitants du secteur.

Les victimes ont été rapidement prises en charge par les secours et transportées vers des établissements médicaux voisins. Les autorités n’ont pas encore communiqué l’identité des personnes tuées ou blessées.

Face à la gravité de l’incident, le bureau régional de la police a déployé des effectifs supplémentaires autour de l’école afin de garantir la sécurité des élèves, des enseignants, des parents et de la communauté locale. Les responsables ont également appelé la population à ne pas relayer d’informations non vérifiées et à coopérer avec les enquêteurs.

Cette attaque rappelle une autre fusillade meurtrière survenue en juillet 2022 lors d’une cérémonie de remise de diplômes de la faculté de droit de l’université Ateneo de Manille. Trois personnes avaient alors été tuées, dont l’ancienne maire de Lamitan City, Rose Furigay.

Les fusillades dans les établissements scolaires demeurent relativement rares aux Philippines. C’est pourquoi cette nouvelle tragédie a suscité une vive émotion dans le pays, alors que les autorités poursuivent leurs recherches pour retrouver le second suspect toujours en fuite et établir les responsabilités dans cette affaire.