États-Unis-Iran : une percée diplomatique en Suisse, une feuille de route vers un accord sous 60 jours

Les premiers pourparlers de haut niveau entre les États-Unis et l’Iran se sont achevés en Suisse sur une avancée diplomatique majeure. Selon les médiateurs qatariens et pakistanais, les deux parties se sont accordées sur une feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de 60 jours, malgré un climat de fortes tensions marqué par la question du détroit d’Ormuz et les menaces américaines de nouvelles frappes.

Les discussions se sont déroulées dans la station de montagne de Bürgenstock, en Suisse, et ont réuni des responsables américains et iraniens pour la première fois depuis la signature, la semaine précédente, d’un protocole d’accord destiné à prolonger un fragile cessez-le-feu instauré en avril. Les négociations, entamées dimanche, se sont poursuivies jusqu’aux premières heures de lundi.

Dans un communiqué conjoint, le Qatar et le Pakistan ont indiqué que les délégations avaient trouvé un terrain d’entente sur plusieurs points clés. Les discussions techniques se poursuivront tout au long de la semaine afin de transformer les engagements politiques en mesures concrètes.

Parmi les avancées annoncées figure un mécanisme destiné à mettre fin aux combats au Liban, théâtre de nouvelles tensions régionales ces derniers mois. Les parties ont également convenu d’établir une ligne de communication directe afin de contribuer à la sécurité de la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de l’énergie.

Les négociations se sont déroulées dans un contexte particulièrement tendu. Quelques heures avant leur ouverture, Téhéran avait annoncé la fermeture du détroit d’Ormuz, invoquant des violations de l’accord de cessez-le-feu par Israël et les États-Unis. Dans le même temps, le président américain Donald Trump avait renouvelé ses menaces de reprendre les opérations militaires contre l’Iran en cas d’échec des discussions.

Selon des médias iraniens, certains responsables de Téhéran ont préféré recourir aux médiateurs qataris et pakistanais plutôt qu’à des échanges directs avec la délégation américaine lors de certaines phases des discussions. Malgré ces difficultés, les négociations se sont poursuivies sans interruption pendant plusieurs heures.

Les marchés ont réagi favorablement aux progrès annoncés. Les prix du pétrole, qui avaient fortement augmenté en raison des tensions autour du détroit d’Ormuz, ont repris leur baisse après la publication des résultats des pourparlers, les investisseurs misant sur une possible désescalade régionale.

Même si aucun accord définitif n’a encore été conclu, cette première série de discussions marque l’une des avancées diplomatiques les plus significatives entre Washington et Téhéran depuis plusieurs années. Les prochaines réunions techniques seront désormais déterminantes pour transformer cette feuille de route en accord durable et stabiliser une région secouée par des mois de crises et de confrontations.