Tusk met en garde contre une rupture avec Kiev et qualifie les tensions polono-ukrainiennes d’« erreur stratégique »

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a appelé dimanche à l’apaisement dans les relations entre la Pologne et l’Ukraine, estimant qu’un conflit politique entre les deux pays constituerait une « erreur stratégique » aux conséquences potentiellement lourdes sur les plans économique, géopolitique et diplomatique.

Les tensions se sont récemment aggravées après une décision du président polonais Karol Nawrocki de retirer au président ukrainien Volodymyr Zelensky la plus haute distinction honorifique polonaise, l’Ordre de l’Aigle blanc. Cette mesure a provoqué une vive réaction en Ukraine, où plusieurs personnalités de premier plan ont annoncé restituer les décorations polonaises qui leur avaient été attribuées.

À l’origine de la controverse figure la décision de Zelensky de renommer une unité de l’armée ukrainienne en hommage à l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA). Ce mouvement nationaliste est considéré en Pologne comme responsable de massacres de civils polonais durant la Seconde Guerre mondiale, un sujet qui demeure particulièrement sensible dans la mémoire collective du pays.

Karol Nawrocki a justifié sa décision par cette initiative ukrainienne, qui a suscité l’indignation de nombreux responsables politiques et citoyens polonais. Les différends historiques entre Varsovie et Kiev, longtemps relégués au second plan par la guerre en Ukraine, refont ainsi surface dans le débat politique.

Donald Tusk, dont la coalition pro-européenne est revenue au pouvoir en 2023 après avoir battu le parti nationaliste Droit et Justice, allié de Nawrocki, a tenté de calmer les esprits. Dans un message publié sur le réseau social X, il a averti que l’escalade actuelle risquait de nuire aux intérêts des deux nations.

« S’immiscer dans un conflit entre politiciens polonais et ukrainiens est une erreur stratégique qui nuira aux deux parties : sur le plan économique, géopolitique et en termes de réputation », a déclaré le chef du gouvernement polonais. Il a ajouté qu’en politique, « une erreur est pire qu’un crime », soulignant ainsi la gravité qu’il attribue à cette querelle.

Alors que la Pologne demeure l’un des principaux soutiens de l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe, cet épisode met en lumière la fragilité de certaines relations bilatérales lorsqu’elles se heurtent à des blessures historiques encore profondément ancrées. Les prochains jours seront déterminants pour savoir si Varsovie et Kiev parviennent à désamorcer cette nouvelle crise diplomatique.