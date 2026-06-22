Détroit d’Ormuz : deux navires sud-coréens reprennent leur route, mais des dizaines restent bloqués

Deux navires exploités par la Corée du Sud ont réussi à traverser le détroit d’Ormuz après la signature, la semaine dernière, d’un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran prévoyant un cessez-le-feu temporaire. L’information a été annoncée lundi par le ministère sud-coréen des Océans et de la Pêche.

Selon les autorités de Séoul, les deux bâtiments poursuivent actuellement leur navigation dans des conditions normales. Toutefois, ils n’ont pas encore complètement quitté la zone considérée comme à haut risque, ce qui maintient une certaine vigilance autour de leur trajet.

Le ministère n’a pas souhaité divulguer davantage de détails concernant l’identité des navires ou leur cargaison. Il a toutefois précisé qu’aucun membre d’équipage sud-coréen ne se trouvait à bord et que les navires n’étaient pas en route vers la Corée du Sud.

Cette traversée intervient dans un contexte de fortes tensions autour du détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part importante du commerce mondial de pétrole et de gaz. Les récentes confrontations régionales et les menaces de fermeture de cette voie maritime ont suscité des inquiétudes dans les secteurs du transport maritime et de l’énergie.

Malgré cette avancée, la situation reste loin d’être normalisée. Le ministère sud-coréen a indiqué que 22 navires exploités par des entreprises sud-coréennes demeuraient encore bloqués dans la région du détroit d’Ormuz.

Les autorités suivent de près l’évolution de la situation sécuritaire afin de protéger les intérêts commerciaux du pays et d’évaluer les risques pour les navires opérant dans cette zone sensible. La reprise progressive du trafic dépendra largement du respect des engagements pris dans le cadre des discussions entre Washington et Téhéran.

Alors que les marchés internationaux surveillent avec attention les développements au Moyen-Orient, le passage de ces deux premiers navires est perçu comme un signe encourageant. Toutefois, la présence de nombreux bâtiments toujours immobilisés rappelle que la navigation dans le détroit d’Ormuz reste soumise à une forte incertitude.