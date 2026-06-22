L’Espagne étouffe sous une canicule exceptionnelle : jusqu’à 40°C et un risque accru d’incendies

L’Espagne fait face à sa première vague de chaleur officielle de l’année 2026, avec des températures atteignant jusqu’à 40 degrés Celsius dans plusieurs régions du pays. Les autorités ont appelé la population à la prudence face aux risques liés à l’exposition prolongée au soleil et à la menace croissante d’incendies de forêt.

À Madrid, touristes et habitants ont tenté de s’adapter à cette chaleur accablante. Sur le célèbre marché aux puces d’El Rastro, les visiteurs cherchaient l’ombre et multipliaient les précautions pour supporter les températures élevées. Haily San Cesario, une ingénieure américaine de 22 ans venue de Miami, a expliqué qu’elle portait des vêtements clairs et gardait constamment un petit ventilateur électrique avec elle pour lutter contre la chaleur.

L’agence météorologique espagnole Aemet a placé 13 des 17 régions du pays en alerte orange pour canicule. Le Pays basque, dans le nord du pays, a quant à lui été placé en alerte rouge, le niveau maximal de vigilance. Selon les prévisions, cet épisode de chaleur extrême devrait se prolonger au moins jusqu’à jeudi.

« La chaleur est vraiment épuisante », a confié Ana Garces, une habitante de Madrid âgée de 49 ans, rencontrée elle aussi sur le marché. Comme de nombreux Espagnols, elle doit composer avec des conditions météorologiques particulièrement éprouvantes dès le début de l’été.

Cette vague de chaleur ne touche pas uniquement l’Espagne. Plusieurs pays européens sont confrontés à des températures exceptionnellement élevées. En France, la compagnie ferroviaire publique a déconseillé aux personnes vulnérables de voyager en train pendant cette période. Les autorités françaises ont également instauré des restrictions partielles sur la vente d’alcool dans certaines zones touchées par la canicule.

L’Allemagne a elle aussi émis des avertissements à l’échelle nationale concernant les fortes chaleurs. En Espagne, une fan zone dédiée à un événement footballistique a même été fermée en raison des conditions météorologiques jugées trop dangereuses pour le public.

Alors que l’été ne fait que commencer, cet épisode ravive les inquiétudes concernant les effets du réchauffement climatique et ses conséquences sur la santé publique. Les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de problèmes de santé sont particulièrement exposés aux risques liés aux températures extrêmes, tandis que les services de secours restent en état d’alerte face au danger d’incendies de forêt.