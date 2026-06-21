Le Premier ministre britannique Keir Starmer envisagerait de démissionner dès lundi

Le Premier ministre britannique, isolé et fragilisé par la victoire d’Andy Burnham à une élection partielle, pourrait quitter ses fonctions dans les prochaines heures.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer serait sur le point de quitter Downing Street dès ce lundi, selon plusieurs médias outre-Manche. Après avoir affirmé vendredi qu’il se battrait pour conserver le pouvoir, le chef du gouvernement travailliste aurait finalement cédé face à la montée de la pression au sein de son propre parti. Son isolement n’a cessé de s’accentuer depuis la victoire d’Andy Burnham, son rival interne, lors d’une élection législative partielle qui a mis en lumière les divisions profondes au sein du Labour.

Andy Burnham en embuscade

Andy Burnham, maire du Grand Manchester, apparaît désormais comme le grand favori pour succéder à Keir Starmer. Cette crise politique majeure intervient alors que le Premier ministre affiche des taux de popularité particulièrement bas, fragilisant sa position à la tête du parti comme du gouvernement. La défaite électorale récente a constitué un tournant dans la détérioration de son autorité, précipitant l’issue d’une situation devenue intenable.

Une transition en pleine tourmente

Si la démission se confirme dans les prochaines heures, elle marquerait un revirement spectaculaire pour un Premier ministre arrivé au pouvoir il y a moins de deux ans. Les tractations en coulisses se multiplient tandis que le Parti travailliste tente de gérer cette transition en pleine tourmente. L’ampleur de la crise témoigne de la fragilité des équilibres politiques britanniques, encore bouleversés par les soubresauts post-Brexit et les divisions internes aux grands partis.