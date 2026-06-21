Présidentielle en Colombie : un duel décisif entre la gauche d’Ivan Cepeda et le candidat de la fermeté Abelardo De La Espriella

Les Colombiens se rendent aux urnes ce dimanche pour le second tour de l’élection présidentielle, un scrutin qui pourrait redessiner l’orientation politique du pays. Les électeurs doivent choisir entre le sénateur de gauche Ivan Cepeda et l’avocat et homme d’affaires conservateur Abelardo De La Espriella, figure politique nouvelle qui a fait de la lutte contre la criminalité son principal cheval de bataille.

Le vote intervient après un premier tour organisé en mai qui n’avait permis à aucun candidat d’obtenir la majorité nécessaire pour l’emporter. Abelardo De La Espriella était arrivé en tête avec 43 % des suffrages, renforçant son statut de favori pour ce second tour.

Cette élection est largement perçue comme un choix entre deux visions opposées de l’avenir de la Colombie. Ivan Cepeda défend la poursuite des réformes engagées par le président sortant, Gustavo Petro, notamment en matière de protection sociale, de droits des travailleurs et de processus de paix avec les groupes armés. Il soutient également le moratoire sur les nouveaux projets d’exploration pétrolière.

Face à lui, Abelardo De La Espriella promet une politique beaucoup plus ferme contre la criminalité et les violences qui continuent d’affecter plusieurs régions du pays. Sans expérience politique préalable, il a bâti sa campagne sur un discours de rétablissement de l’ordre et de renforcement de l’autorité de l’État.

Le scrutin se déroule dans un contexte de forte polarisation politique. Une victoire de Cepeda marquerait la poursuite de la ligne réformiste engagée par la gauche colombienne ces dernières années. À l’inverse, une victoire de De La Espriella confirmerait un basculement vers la droite, à l’image de la tendance observée récemment dans plusieurs pays d’Amérique latine.

La campagne a également pris une dimension internationale. Le président américain Donald Trump a publiquement apporté son soutien à De La Espriella après plusieurs différends avec Gustavo Petro, ajoutant un enjeu diplomatique à une élection déjà très suivie.

Les premiers résultats sont attendus dans la soirée. Ils détermineront si la Colombie poursuit l’expérience politique amorcée par la gauche ou choisit un changement de cap avec un candidat promettant une réponse plus musclée aux problèmes de sécurité du pays.