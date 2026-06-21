Après des semaines de chaos, la crise en Bolivie montre des signes d’apaisement malgré un drame aérien

La crise qui secoue la Bolivie depuis plusieurs semaines semble commencer à s’atténuer après l’adoption de mesures d’urgence par les autorités. Toutefois, un accident d’avion militaire survenu lors d’une mission d’assistance humanitaire est venu assombrir cette amélioration, faisant six morts.

Les législateurs boliviens ont approuvé massivement, dans la nuit de samedi à dimanche, l’état d’urgence national décrété par le président Rodrigo Paz. Cette décision intervient après plusieurs semaines de violences, de manifestations et de barrages routiers qui ont paralysé une grande partie du pays.

Dans le même temps, un avion de l’armée de l’air bolivienne participant à une opération d’assistance s’est écrasé. Selon les autorités, les six personnes qui se trouvaient à bord ont perdu la vie. Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas été immédiatement précisées.

Les barrages routiers, organisés dans différentes régions du pays, ont provoqué de graves perturbations économiques et logistiques. Les blocages ont notamment entraîné des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, affectant des millions d’habitants et suscitant de vives inquiétudes quant à la situation humanitaire.

Selon l’agence de presse publique bolivienne, 28 barrages routiers restaient encore en place dimanche. Ce chiffre marque toutefois une diminution par rapport aux jours précédents, alimentant l’espoir d’un retour progressif à la normale.

Pour faire face à la crise, du personnel militaire a été déployé dans plusieurs zones stratégiques, notamment autour d’El Alto et des principaux axes de transport. Le gouvernement affirme que ces mesures visent à rétablir la circulation des biens essentiels et à garantir la sécurité de la population.

Malgré les premiers signes d’apaisement, les autorités restent prudentes. La persistance de plusieurs barrages et les tensions politiques sous-jacentes montrent que la crise n’est pas totalement résolue. Le gouvernement espère néanmoins que l’état d’urgence et les opérations de soutien permettront de rétablir progressivement la stabilité dans le pays.