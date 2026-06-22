Des milliers de Tchèques dans les rues pour défendre les médias publics face à une réforme controversée

Des milliers de manifestants ont défilé dimanche dans les rues de Prague pour dénoncer la réforme du financement des médias publics proposée par le gouvernement tchèque. Les opposants estiment que les changements envisagés risquent d’affaiblir l’indépendance des chaînes publiques et d’ouvrir la voie à une plus grande influence politique sur leur fonctionnement.

La mobilisation intervient à la veille d’une grève annoncée par les salariés de la télévision et de la radio publiques tchèques. Bien que les antennes doivent continuer à émettre, plusieurs programmes pourraient être perturbés afin de protester contre la réforme.

Le gouvernement du Premier ministre Andrej Babis, dirigé par le parti populiste ANO avec le soutien de formations de droite et d’extrême droite, a approuvé la semaine dernière la suppression des redevances audiovisuelles. Celles-ci constituent depuis plusieurs décennies la principale source de financement des médias publics du pays.

Les autorités justifient cette réforme en affirmant qu’une majorité de citoyens refuse de payer ces contributions obligatoires imposées aux ménages et aux entreprises. Le gouvernement prévoit de remplacer ce système par un financement directement assuré par le budget de l’État.

Les détracteurs du projet considèrent cependant que cette évolution menace l’autonomie éditoriale des médias publics. Selon eux, dépendre directement des fonds alloués par le gouvernement pourrait rendre les chaînes plus vulnérables aux pressions politiques.

D’après les critiques, la réforme entraînerait également une baisse d’environ 15 % des ressources financières des médias concernés. Cette réduction pourrait affecter leur capacité à produire des programmes d’information, de culture et de service public.

« Les médias n’appartiennent pas à la politique », a déclaré Mikulas Minar, représentant du mouvement citoyen Million Moments, à l’origine de la manifestation. Malgré une vague de chaleur touchant Prague et plusieurs régions d’Europe, des milliers de personnes ont participé au rassemblement, selon l’agence de presse CTK.

Le cortège, dont le parcours a été raccourci en raison des températures élevées, s’est dirigé vers le siège de la télévision tchèque. Les manifestants brandissaient des pancartes portant des slogans tels que « Touche pas aux médias publics ! », illustrant les inquiétudes suscitées par une réforme qui continue de diviser le pays.