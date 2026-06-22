Le Hezbollah avertit Israël : « Nous répondrons à toute violation » du cessez-le-feu

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a averti dimanche que son mouvement répondrait à toute violation israélienne du cessez-le-feu récemment conclu au Liban. Dans une déclaration publique, il a également affirmé qu’Israël ne pourrait pas rester durablement sur le territoire libanais.

Ces propos interviennent dans un contexte de forte tension malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu vendredi. Alors que les combats ont officiellement cessé, les deux camps continuent d’échanger des mises en garde et de s’accuser mutuellement de menacer la stabilité de l’accord.

Naïm Qassem a déclaré qu’Israël « ne restera pas au Liban » et a assuré que le Hezbollah réagirait à toute action qu’il considérerait comme une violation du cessez-le-feu. Il n’a toutefois pas précisé quelles mesures pourraient être prises par le mouvement en cas d’incident.

Du côté israélien, plusieurs responsables ont récemment affirmé que leurs forces conservaient toute liberté d’action pour neutraliser ce qu’ils considèrent comme des menaces à leur sécurité. Ces déclarations ont suscité des inquiétudes quant à la solidité de la trêve conclue après plusieurs mois d’escalade militaire.

Le cessez-le-feu est considéré comme une étape importante pour tenter de réduire les tensions dans la région. Toutefois, les déclarations des dirigeants des deux camps montrent que la méfiance demeure profonde et que la situation reste particulièrement fragile.

Le Hezbollah, soutenu par l’Iran, demeure l’un des principaux acteurs militaires et politiques du Liban. Israël considère pour sa part le mouvement comme une menace majeure à sa sécurité et a mené de nombreuses opérations contre ses infrastructures et ses combattants.

Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour consolider la trêve, les observateurs craignent qu’un incident ou une interprétation divergente des termes du cessez-le-feu ne provoque une nouvelle escalade. Les déclarations de Naïm Qassem illustrent ainsi la tension persistante qui entoure la mise en œuvre de l’accord conclu cette semaine.