Canicule historique : jusqu’à 43°C attendus ce lundi, des records absolus menacés

La vague de chaleur atteint son paroxysme ce lundi avec des températures exceptionnelles sur la quasi-totalité du territoire. Sous l’influence d’un puissant anticyclone remontant d’Afrique du Nord, la France s’apprête à connaître l’une des journées les plus chaudes jamais enregistrées pour un mois de juin.

Dès le lever du jour, les températures resteront exceptionnellement élevées, avec des minimales comprises entre 20 et 25°C dans de nombreuses villes. Ces nuits tropicales compliqueront le rafraîchissement des logements et accentueront les effets de la canicule, particulièrement dans les grandes agglomérations.

L’après-midi, les maximales atteindront fréquemment 38 à 40°C sur une grande partie du pays. Dans l’ouest, le thermomètre pourrait localement grimper entre 41 et 43°C. Des records absolus de chaleur sont envisagés dans plusieurs grandes villes, notamment à Nantes, Bordeaux et Rennes.

Cette situation exceptionnelle s’explique par la présence d’une masse d’air extrêmement chaude, avec des températures atteignant près de 25°C à 1.500 mètres d’altitude. Hormis un faible risque orageux sur les reliefs des Pyrénées, des Alpes et du Massif central, le soleil dominera largement sur l’ensemble du territoire.