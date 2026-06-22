Explosion dans une installation gazière au Qatar : plusieurs blessés après un incident à Ras Laffan

Une explosion suivie d’un incendie s’est produite dimanche sur le site industriel de Ras Laffan, au Qatar, l’un des principaux centres mondiaux de traitement du gaz naturel liquéfié (GNL). Les autorités qataries ont indiqué que l’incident avait fait plusieurs blessés, tout en assurant que la situation était désormais sous contrôle.

Dans un communiqué, QatarEnergy a expliqué que l’explosion avait été provoquée par un « incident opérationnel » survenu à l’usine de gaz de Barzan, située dans la zone de Ras Laffan. L’entreprise a précisé que l’incendie déclenché par l’explosion avait été maîtrisé.

Le groupe énergétique n’a toutefois pas indiqué si les installations avaient subi des dommages importants. L’usine de Barzan joue un rôle stratégique dans l’approvisionnement du marché intérieur qatari en gaz naturel, ce qui suscite des interrogations sur les éventuelles conséquences de l’incident pour la production.

Le ministère qatari de l’Intérieur a confirmé que plusieurs personnes avaient été blessées lors de ce qu’il a qualifié d’« accident technique ». Les autorités ont néanmoins souligné qu’aucune fuite ne représentait une menace pour la sécurité publique et qu’aucun risque immédiat n’avait été identifié pour les populations environnantes.

Avant les annonces officielles, un témoin cité par Reuters avait rapporté avoir entendu une forte détonation dans la capitale Doha, située au sud du complexe industriel de Ras Laffan. L’explosion a rapidement suscité des inquiétudes dans le pays en raison de l’importance stratégique du site concerné.

Ras Laffan est au cœur de l’industrie gazière qatarie et constitue l’un des plus grands centres mondiaux dédiés au traitement et à l’exportation de gaz naturel liquéfié. Le Qatar figure parmi les principaux exportateurs de GNL au monde, ce qui confère à toute perturbation sur ce site une portée potentiellement internationale.

Les autorités et QatarEnergy poursuivent leurs investigations afin de déterminer les causes exactes de l’incident. Aucune information supplémentaire n’a pour l’instant été communiquée concernant l’état des blessés ou l’impact éventuel de l’explosion sur les activités de production du complexe gazier.